İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü - Son Dakika
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İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü

04.05.2022 17:26

Bursa'da otomobilde bulunan küçük çocuk, otomobilin aniden manevra yapması sonucu açılan kapıdan yola düştü.

Bursa'da otomobilde bulunan küçük çocuk, otomobilin aniden manevra yapması sonucu açılan kapıdan yola düştü. Arkadan gelen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İnanılması güç görüntüler araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilde bulunan çocuk, otomobilin bir anda manevra yapması sonucu açılan kapıdan yere düştü. Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İnanılması güç anlar bir araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur/İHA)

İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü

YORUMLAR
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Ani manevrada aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü; o anlar kamerada Ani manevrada aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü; o anlar kamerada Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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