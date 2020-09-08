Son dakika haberleri: İncirliova'da, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Hürriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mustafa Akkuzu'dan bir süredir haber alamayan komşuları, polise haber verdi.
Eve giren ekipler, Akkuzu'nun cansız bedenini buldu.
İlk incelemede vücudunda yara izi bulunmayan Akkuzu'nun cenazesi, otopsi için Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:09 - Kaynak: AA
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