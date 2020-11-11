Son dakika haberleri! İnegöl'de 2 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Son dakika haberleri! İnegöl'de 2 bin fidan toprakla buluştu

11.11.2020 14:41
Son dakika haberleri! İnegöl'de 2 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda geçen yıl başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 1 yılda 13 milyon fidan dikilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda geçen yıl başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 1 yılda 13 milyon fidan dikilmişti. Milli Ağaçlandırma Bayramı olarak ilan edilen 11 Kasım'da bu yıl da İnegöl'de 2 bin fidan dikimi yapıldı.

Ülkemizin ormanlık alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, ağaç ve orman sevgisini tüm vatandaşlarda oluşmasını sağlamak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sunmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacı ile tüm kesimlerden vatandaşların destek ve katılımıyla 11 Kasım 2019'da ilki gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi" ilk yılında 13 milyon 800 bin fidanın toprakla buluşmasıyla sonlandı. Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'ın ikinci yılında da ülke genelinde 81 il ve 922 ilçede fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.

İnegöl'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında İnegöl- Yenişehir Karayolu Boğazköy Barajı kenarında 1,3 HA alanda 600 adet fıstık çamı fidanı toprakla buluştu. Bu sene tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemi nedeniyle fidan dikim etkinliğine katılamayan ancak bulundukları ortamlarda fidan dikmek isteyen vatandaşlara da İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1400 adet ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrencilerin katıldığı fidan dikim etkinliğinde açıklama yapan Kaymakam Şükrü Görücü, "Geçen yıl başlatılan ülkemizdeki fidan dikim kampanyasındaki 11 milyon ağaç hedefi, 13 milyonu geçmiştir. Bu yıl da bugün saat 11: 11'de ağaç dikme kampanyamızı başlatıyoruz. Tabi belki orman varlığı İnegöl'de Türkiye ortalamasının üzerinde ama ülkemiz geneline baktığımızda ağaçlandırmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bizim görevimiz yeni fidanları toprakla buluşturmaktan ziyade mevcut ağaçları da korumak. Çünkü orman, bir milletin geleceği için son derece önemli. Yeri geliyor dikilen ağacın gölgesinde insanlar piknik yapıyor Ağaç beşikten mezara kadar bizim ihtiyacımız olan bir madde. Dolayısıyla ormanları korumak, ormanlara sahip çıkmak hepimizin asli görevi. Çünkü son zamanlarda hainlerin ormanlarla ilgili yaptıklarını biliyorsunuz. Onun için biz ormanlarımızı daha çok korumak durumundayız. Dinimiz de bize o gün kıyametin kopacağını da bilsen ağaç dik diyor. Fatih Sultan Mehmed'in ağaçlardan bir dal kesenin başını keserim dediğini hepimiz çok iyi biliriz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur dediğini biliyoruz. Kısacası ağaç mobilyanın başkenti İnegöl'de çok daha önemli. Yapılan etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu fidanlar büyüdüğünde çocuklarınız, torunlarınız gölgesinde piknik yaparlar" dedi.

Açıklama sonrası protokol üyeleri ve öğrenciler, 600 adet fidanı toprakla buluşturdu. - BURSA

Son dakika haberleri! İnegöl'de 2 bin fidan toprakla buluştu
Son dakika haberleri! İnegöl'de 2 bin fidan toprakla buluştu

Recep Tayyip Erdoğan, Geleceğe Nefes, İnegöl, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İnegöl'de 2 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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