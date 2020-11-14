Son dakika haberleri... İnegöl'de kafeye giren hırsızlar güvenlik kayıtlarını da çaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İnegöl'de kafeye giren hırsızlar güvenlik kayıtlarını da çaldı
14.11.2020 16:47
Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kafeye giren kişiler 15 bin lira değerinde malzeme çalarken mekanda bulunan kamera kayıtlarının depolandığı cihazı da alarak kayıplara karıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kafeye giren kişiler 15 bin lira değerinde malzeme çalarken mekanda bulunan kamera kayıtlarının depolandığı cihazı da alarak kayıplara karıştı.
Osmaniye Mahallesinde faaliyet gösteren bir kafe işletmesine naylon brandayı açarak giren hırsızlar, iç kapıyı zorlayarak kasa kısmına girdi.
Kasayı, 15 bin lira değerindeki bilgisayar ve araçları çalan kişiler, yakalanmamak için güvenlik kamer kayıtlarının kaydedildiği kutuyu da alarak olay yerinden uzaklaştı.
Olay yerine gelen emniyet ekipleri, detaylı incelemelerin ardından hırsızların yakalanması çalışma başlattı.
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