Son dakika haberleri... İnegöl'de lise öğrencilerinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İnegöl'de lise öğrencilerinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

23.12.2020 13:49
Son dakika haberleri... İnegöl'de lise öğrencilerinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, sağlık çalışanları için hazırladıkları 320 paket tatlıyı hastane yetkililerine teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, sağlık çalışanları için hazırladıkları 320 paket tatlıyı hastane yetkililerine teslim etti.

Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ndeki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi-4 öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde görev alan sağlık çalışanları için öğretmenleriyle ikramlık tatlı hazırlığına başladı.

Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri okulda, öğrencileri ise evlerinde tatlılar yaptı.

Kaplara konulan tatlılar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve okul müdürü Bülent Yıldız tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen'e teslim edildi. Tatlılar, sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Okul müdürü Bülent Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 10 aydır tüm insanlık olarak yoğun bir savaş verdiğimiz Kovid-19 salgını sürecinden geçiyoruz. Bu savaşta cansiparane çalışan sağlık çalışanlarımıza minnet borcumuzu ifade edecek kelimeler bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu savaşın en ön cephesinde savaşan, insanüstü bir çaba ile canlarımızı kurtarmaya çalışan savaşçılar onlar. Verdiğimiz her kayıpla derinden üzülüyor, kurtarılan her birey için yürekten seviniyoruz. Biliyoruz ki canımız emin ellerde. Biliyoruz ki bir can daha kaybetmemek için son ana kadar mücadele ediyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinin öğretmen ve öğrencileri, dezenfektan, maske, önlük gibi korucuyu ekipmanlarla salgının başından itibaren son derece hızlı bir şekilde sürece destek oluyor. Okulumuzun Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri ve öğrencileri olarak İnegöl Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına yanlarında olduğumuzu hissettirmek, manevi olarak destek vermek istedik. Öğretmenlerimizin hijyen kurallarına uyarak hazırladıkları tatlılar ile bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek istedik."

Anadolu Lisesi, Hastane, Mudanya, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İnegöl'de lise öğrencilerinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı - Son Dakika


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