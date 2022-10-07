Son dakika haberleri! İNEGÖL'DE POLİS VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İNEGÖL'DE POLİS VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA

07.10.2022 06:29

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü huzur uygulaması gerçekleştirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada aranan 2 kişi yakalanırken, 50 aracın sürücüsüne 81 bin TL trafik cezası uygulandı. Jandarma ve polis olmak üzere 200 güvenlik gücünün görev aldığı uygulama dronla havadan görüntülendi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçenin önemli noktalarında araç ve şüpheli kişileri inceledi. Uygulama kapsamında kafeler ve alkollü mekanlarda denetlendi. Uygulama noktalarında araçlar dikkatle aranırken, sürücü ve kişilerin GBT sorgulaması yapıldı. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda 24 kafe ve alkollü mekan denetlendi.

Uygulamada 1028 Kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 165 araç kontrol edildi. Aranan 2 şahsın yakalandığı uygulamada 50 aracın sürücüsüne toplam 81 bin TL trafik cezası uygulanırken alkollü araç kullandığı belirlenen 3 kişiye işlem başlatıldı.

Uygulamaya katılan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl de de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için Jandarma ve polis ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. 200'ün üzerinde polis ve jandarma ekibimizle bu uygulamaları yapıyoruz. 3 saat boyunca yollarda olduğu gibi umuma açık olan mekanları denetliyoruz. Bu tür uygulamalarımız devam edecektir" dedi.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Jandarma, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İNEGÖL'DE POLİS VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İNEGÖL'DE POLİS VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA - Son Dakika
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