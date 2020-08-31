Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri S.O'nun kullandığı otomobili Ertuğrulgazi Caddesi'nde durdurdu.
Araçta arama yapan emniyet güçleri, uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirdi.
Araç sürücüsü S.O, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İnegöl'de polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika