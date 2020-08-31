Son dakika haberleri... İnegöl'de polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi

Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti

Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti