İNEGÖL'DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika
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İNEGÖL'DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI KUTLAMA

10.04.2022 03:21

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücü Ömer Şenses, trafik uygulaması yapan polis ekiplerine pastalı kutlama yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücü Ömer Şenses, trafik uygulaması yapan polis ekiplerine pastalı kutlama yaptı.

'İnegöl'de yaşayan Ömer Şenses Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz kutlama hazırladı. Pasta alarak otomobiline binen Şenses, polis ekiplerinin trafik denetimi yaptığı Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'ne gitti. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarı üzerine uygulama noktasına giren Ömer Şenses, belgelerini kontrol etmek isteyen polis memurlarına pastalı sürpriz yaptı. Şürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşıran polis ekipleri hazırlanan pastayı keserek Şenses'e teşekkür etti. (DHA)

İNEGÖL'DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI KUTLAMA
İNEGÖL'DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI KUTLAMA
İNEGÖL'DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI KUTLAMA

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İnegöl, Polis, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNEGÖL'DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNEGÖL'DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika
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