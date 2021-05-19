Son dakika haberleri! İnegöl'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde gözaltına alınan V.S. ve A.N.D'nin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen bu kişilerden V.S'nin evinde yapılan aramalarda ise 85 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabionid, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, bu silaha ait şarjör ile 7 mermi, pompalı tüfeğin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 2 bin 950 lira ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.???????