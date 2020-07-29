Son dakika haberleri: İnegöl'de yakalanan 6 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu şüphelisi 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Hamidiye Mahallesi Filiz Sokağı'ndaki parkta oturan bir grup genç, devriye gezen polisleri görünce kaçmaya başladı.
Kaçarken yanlarında bulunan bir miktar uyuşturucuyu atan ve kovalamaca sonucu yakalanan bu kişilerden E.S. (24) ve B.Ö'nün (24), firari hükümlü olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
E.S. ve B.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.