ING Türkiye'de üst düzey atama - Son Dakika

ING Türkiye'de üst düzey atama

22.10.2020 10:15
ING Türkiye'de üst düzey atama, System.String[]

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliğine, bankada 2018'den bu yana Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Ozan Kırmızı getirildi.

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliğine, bankada 2018'den bu yana Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Ozan Kırmızı getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'de 2018'den bu yana Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Ozan Kırmızı, 26 Ekim 2020'den itibaren geçerli olmak üzere Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 2006 yılında çalışma hayatına adım atan Kırmızı, ING Türkiye'de Bireysel Bankacılık bünyesindeki konut finansmanı, iş ortaklıkları, şube satış yönetimi alanlarında farklı görevler üstlendi.

2015 yılında Pazarlama ve Satış Direktörü görevine atandı ve son olarak 2018'den bu yana Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü görevini yürüttü.

Bireysel Bankacılık iş kolunda, satış ve ürün yönetimi konusundaki birçok önemli projeye liderlik eden Kırmızı, dijital kanalların en yeni teknolojilerle müşteri odaklı dönüşümünde de önemli rol üstlendi.

Kırmızı, bundan sonra da ING Türkiye'nin dijitalleşme ve veri odaklı bankacılık stratejisine paralel olarak ve mükemmel müşteri deneyimini önceliklendirerek katkı sunmaya devam edecek.

ING Türkiye'de üst düzey atama

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'de üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi

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