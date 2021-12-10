Son dakika haberleri: İNGİLİZ TURİSTLERİ 32 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON, 11 GÖZALTI - Son Dakika

MUĞLA'ın 3 ilçesi ilçesi ile İzmir'de, İngiliz turistlerin banka hesaplarını ele geçirip, toplam 32 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen bir suç şebekesine yönelik polisin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Marmaris'e tatile gelen İngiliz turistlerin İngiliz bankalarındaki mevduat hesaplarını ele geçiren ve bazı hesap sahipleri ile ortak hareket eden dolandırıcılık şebekesi olduğunu belirledi. Ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. 3 ay boyunca dolandırıcılık şebekesi teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yüksek miktarda hesap trafiği tespit edildi. Takibin ardından Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçeleri ile İzmir'de 11 şüpheliye yönelik, dün, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin yönetici konumundaki S.A., N.A., Ö.T., B.Ç., E.D., E.D., B.A., M.A., A.S., T.B. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin hesap bilgilerini ele geçirip, İngiliz bankalarından kredi çekerek toplam 32 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız 2 tabanca, 47 fişek, bir miktar esrar ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., B.Ç., B.A., N.A., ve T.B., tutuklanırken, M.A., İ.Ö., Ö.T., A.S., E.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.