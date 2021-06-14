Son dakika haberleri! İngiliz ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İngiliz ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
14.06.2021 11:52
Son dakika 3. sayfa haberi... İngiliz ve Hollanda donanmasına ait savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı.
İngiliz ve Hollanda donanmasına ait savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı. İki gemi geçtiğimiz hafta Sarayburnu sahiline demirlemişti.
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi ve Hollanda donanmasına ait F805 borda numaralı savaş gemileri 9 Haziran Çarşamba günü Sarayburnu'na demirlemişlerdi. İki savaş gemisi bugün saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı. Gemilere Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bot eşlik etti. - İSTANBUL
Son Dakika 11:45 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı 11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor 10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı 10:17 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi 09:58 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı