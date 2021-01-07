Son dakika haberleri | İngiltere Başbakanı Johnson, ABD'de iktidarın barışçıl şekilde devrini istedi
07.01.2021 00:25
Bir son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.
Johnson, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı.
Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.
Son Dakika Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye hava katar ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Kongredeki şiddetle ilişkisi olan tüm protestocular cezalandırılacak ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı