Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson, BBC'nin sahte belge üretmesine ilişkin rapor hakkında "çok endişeli" - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'nin Prenses Diana'yla röportaj için sahte belge üretmesi ve bunu örtbas etmesine ilişkin soruşturmanın bulguları konusunda "açıkça çok endişeli" olduğunu söylerken polis de bir cezai soruşturmayı destekleyecek yeni kanıtlar olup olmadığına bakmak için raporu değerlendireceğini duyurdu.

Johnson, yaptığı açıklamada, "Açıkça Lord Dyson'ın raporun bulguları konusunda çok endişeliyim." dedi.

Soruşturmayı yürüten eski yargıç John Dyson'a teşekkür eden Johnson, BBC'nin bir daha böyle bir şeyin olmaması için mümkün olan her adımı atacağını umduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Robert Buckland, Sky News'e yaptığı açıklamada, raporun BBC bünyesindeki "çok ciddi bazı soruları" ve "yönetmeyle ilgili sorunları" gündeme getirdiğini ifade ederek, "Bence bir özür bir başlangıç, ama bunun konunun sonu olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Londra Polis Teşkilatından yapılan açıklamada ise, bir cezai soruşturmayı destekleyecek "önemli yeni kanıtlar" olup olmadığına bakmak için raporun içeriğini değerlendireceği bildirildi.

Polis, mart ayındaki açıklamasında, röportajla bağlantılı olarak bir "yasa dışı faaliyet" soruşturması başlatmaya yer olmadığını savunmuştu.

Muhabir, BBC grafikerine sahte belge hazırlattı, BBC olayı örtbas etti

BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı ve Panorama adlı programda yayınlanan röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturmada kurum suçlu bulunmuştu.

Eski yargıç John Dyson'ın yürüttüğü soruşturmaya göre, BBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gösterdi. Bu hesap özetleri BBC'deki bir grafiker tarafından yapıldı.

Böylece Bashir, Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü örttü.

Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişki yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti.

Diana, Prens Charles'ın da şimdiki eşi Camilla ile ilişkisine atıfta bulunarak açıkladığı programda, "Bu evlilikte 3 kişiydik, bu yüzden biraz kalabalıktı." demişti.

Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.