Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson'dan, "Kovid-19 aşılarının dağıtımında ciddi zorluklar yaşanacağı" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson'dan, "Kovid-19 aşılarının dağıtımında ciddi zorluklar yaşanacağı" uyarısı

02.12.2020 22:15
Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson'dan,

Son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yaygın kullanımına izin verilen Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 40 milyon doz olmak üzere, toplamda 7 ayrı aşı adayından 350 milyon doz sipariş verdiklerini belirterek, aşıların lojistik dağıtımında...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yaygın kullanımına izin verilen Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 40 milyon doz olmak üzere, toplamda 7 ayrı aşı adayından 350 milyon doz sipariş verdiklerini belirterek, aşıların lojistik dağıtımında "ciddi zorluklar" yaşanacağı uyarısında bulundu.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı basın açıklamasında, kış aylarında İngiltere tarihindeki en büyük aşılama programını devreye alacaklarını söyledi.

Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun, Pfizer-BioNTech aşısının yaygın kullanımına izin verdiğini hatırlatan Johnson, İngiltere'nin bu aşıyı dünyada ilk sipariş veren ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Johnson, "7 ayrı aşı adayından 350 milyon doz sipariş verdik. Bunlardan 40 milyonunu Pfizer-BionTech aşısı oluşturuyor." dedi.

"Mücadelenin bittiğine dair düşünceye düşmememiz önemli"

İngiltere'de gelecek hafta kullanılmaya başlayacak Pfizer-BioNTech aşısının dağıtımında "büyük lojistik zorluklar" yaşanacağına işaret eden Johnson, en savunmasız kesimi salgına karşı korumanın birkaç ay süreceğini kaydetti.

Johnson, "Bu nedenle Kovid-19 aşısına ilişkin bilimsel başarıyı kutlarken, aşırı iyimserliğe kapılmamamız veya mücadelenin bittiğine dair bir düşünceye düşmememiz çok daha önemli." ifadesini kullandı.

Tescillenen ilk Kovid-19 aşısı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay vermişti.

Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayı, "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu.

10 ay gibi kısa sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve 3 aşama klinik denemeleri tamamlanan aşının, virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğu bildirilmişti.

İngiltere, aşının başarılı olması halinde 40 milyon doz satın almak üzere ön anlaşma imzalamıştı.

Johnson, bugün Twitter'dan aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere'de kullanıma sunulacağını kaydetmişti.

Son 24 saatte 648 kişi hayatını kaybetti

Bu arada Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, İngiltere'de son 24 saatte 648 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 58 bin 699'a ulaştı.

Son 24 saatte 16 bin 170 Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 659 bin 256'ya yükseldi.

Boris Johnson, İngiltere, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson'dan, 'Kovid-19 aşılarının dağıtımında ciddi zorluklar yaşanacağı' uyarısı - Son Dakika


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