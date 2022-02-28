Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

28.02.2022 09:29
Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde, önlerindeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde, önlerindeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Rus işgali sonrası Ukrayna halkının cesaretini ve Zelenskiy'nin bu tür sıkıntılı bir süreç karşısında liderliğini övdüğü belirtildi.

Görüşmede, Johnson'ın, Ukrayna halkının direnişinin kahramanca olduğunu da belirttiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını söyledi ve Johnson, İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği savunma yardımının temin edilmesine yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Liderler, yakın temasta kalmaya devam etme konusunda anlaştı ve Johnson, İngiltere'nin, Ukrayna'nın egemenliğine olan sarsılmaz desteğini yineledi."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika


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