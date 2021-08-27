Üye Girişi
İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'deki terör saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirdi - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'deki terör saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirdi

27.08.2021 21:49
İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'deki terör saldırılarını

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen terör saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirerek, 31 Ağustos'tan sonra tahliyelere devam edilmesi ile ilgili ise "İkinci aşamada elimizden geleni yapacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen terör saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirerek, 31 Ağustos'tan sonra tahliyelere devam edilmesi ile ilgili ise "İkinci aşamada elimizden geleni yapacağız" dedi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.

Kabil'deki terör saldırılarında 1'i çocuk toplam 3 İngiltere vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "aşağılık" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, bugün bütün düşüncelerinin hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle olduğunu belirtti. Johnson, "kayıpların, tahliye operasyonunu başlatmak kadar bitirmenin de aciliyetini gösterdiğini" aktardı.

31 Ağustos'a kadar Kabil'den tahliye edilemeyecek kişiler olacağı ve geride kalacaklar hakkında "büyük bir pişmanlık duygusu" hissettiğini belirten Johnson, "Tabii ki, operasyonun son saatlerine geldiğimizde tahliye için uygun olanlar arasından ne yazık ki süreci atlatamayan insanlar olabilir. Onlara diyeceğim şu ki, tahliyelerine yardımcı olmak için ikinci aşamada elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Johnson ayrıca, Taliban'a batıyla ilişki kurmak istiyorlarsa, insanların Afganistan'dan ayrılmasına izin vermeleri gerektiği yönündeki uyarısını da yineleyerek, "Afganistan'daki herhangi bir yeni hükümet, eğer batı ile ilişki kurmak istiyorsa, güvenli geçişin bizim için kesinlikle çok önemli olduğunu anlamalı" dedi.

Johnson, bunun Taliban'ın işbirliğini gerektireceğini belirterek, İngiltere hükümetinin "Taliban ile görüşmeye devam edeceğini" ifade etti.

İngiltere Başbakanı Johnson, Kraliyet Hava Kuvvetleri personelinin Kabil'den İngiltere'ye 13 bin kişiyi tahliye ettiğini belirterek, "Hayatımızda hiç böyle bir şey görmedik" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'deki terör saldırılarını aşağılık olarak nitelendirdi

Boris Johnson, Afganistan, Terör, Kabil, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'deki terör saldırılarını 'aşağılık' olarak nitelendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor 22:22 Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı 21:17 Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı Çöp atma sebebiyle tartıştığı kadın komşusunu defalarca yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi 20:41 Çöp atma sebebiyle tartıştığı kadın komşusunu defalarca yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi
Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor 20:26 Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler 19:30 Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da! Portekizli yıldız, 12 yıl sonra evine döndü 18:53 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da! Portekizli yıldız, 12 yıl sonra evine döndü
Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor 18:29 Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor 17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor

Son Dakika Haberleri
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
18:51 PFDK, Başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
18:31 MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi
18:28 Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor
18:21 Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna dahil etti
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
Böyle heyecan görülmedi! Son dakikaları nefes kesen maçta Antalyaspor, Rize'yi 3-2 mağlup etti Böyle heyecan görülmedi! Son dakikaları nefes kesen maçta Antalyaspor, Rize'yi 3-2 mağlup etti         
22:41
Bizim çocuklar ayrı düşecek! Atletico Madrid, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için harekete geçti Bizim çocuklar ayrı düşecek! Atletico Madrid, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için harekete geçti         
21:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu         
20:47
Kılıçdaroğlu'na gösterilen Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi         
19:49
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı         
18:17
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 22:53:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'deki terör saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement