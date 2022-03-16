Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson, Körfez turu kapsamında BAE'de - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson, Körfez turu kapsamında BAE'de

16.03.2022 12:57
Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson, Körfez turu kapsamında BAE'de

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, "dost ülke İngiltere Başbakanı Johnson'ın bölgesel turu çerçevesinde BAE'ye geldiği" belirtildi.

Johnson'ın başkent Abu Dabi'daki havalimanında BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş tarafından karşılandığı aktarıldı.

Boris Johnson da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyorum. Her iki ülke, Rusya'nın benzeri görülmemiş yasa dışı acımasız işgalinden sonra bölgenin güvenliği ve küresel enerji piyasalarının ana ortaklarındandır."

İngiltere Başbakanı Johnson'ın BAE'li yetkililer ile temaslarının ardından gün içinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçmesi bekleniyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Boris Johnson, England, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson, Körfez turu kapsamında BAE'de - Son Dakika


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