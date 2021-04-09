Son dakika haberleri... - İngiltere Başbakanı Johnson: "Millet, Kraliçe ile yas tutuyor"- Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi - Son Dakika

- İngiltere Başbakanı Johnson: "Millet, Kraliçe ile yas tutuyor"

Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi

LONDRA - İngiltere Başkanı Boris Johnson, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümünün ardından yaptığı konuşmada, "Bugün Kraliçe ile yas tutuyoruz. Kendisine ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz. Bir millet ve krallık olarak Edinburgh Dükü Prens Philip'in olağanüstü hayatı ve çalışması için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Buckingham Sarayı'nın İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson Downing Street'teki Başbakanlık Ofisinin önünde kameralar karşısına geçti. Başbakan Johnson ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirttiği Edinburgh Dükünün Birleşik Krallık'ta, İngiliz Milletler Topluluğu ve dünya çapında nesillerin sevgisini kazandığını dile getirdi. Johnson, "O, tarihin en uzun süre hizmet eden eşiydi, bu ülkede İkinci Dünya Savaşı'nda hizmet etmiş hayatta kalan son insanlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Prens Philip'in Kraliyet Ailesi ve monarşinin, ulusal hayatın dengesi ve yaşamı için tartışmasız hayati bir kurum olarak kalması konusunda çaba harcadığını kaydeden Johnson, sayısız gencin hayatını şekillendirdiğini ve onlara ilham verdiğini dile getirdi. Johnson ayrıca, Prens Philip'in gençlerin kelimenin tam anlamıyla binlerce etkinlikte "umutlarını beslediğini ve onları cesaretlendirdiğini" vurguladı.

Johnson, Prens Philip'in her şeyden önce Kraliçe II. Elizabeth'e verdiği "kararlı desteği" ile hatırlanacağını ifade ederek, "Yalnızca çok sevilen ve çok saygı duyulan bir halk figürü değil, sadık bir koca, gururlu, sevgi dolu bir baba ve büyükbaba" şeklinde konuştu. "Bugün Kraliçe ile yas tutuyoruz" diyen Başbakan Johnson, "Kendisine ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz. Bir millet ve krallık olarak Edinburgh Dükü Prens Philip'in olağanüstü hayatı ve çalışması için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraklar yarıya indirildi

Prens Philip'in ölümünün açıklanmasının ardından Buckingham Sarayı'ndaki bayraklar yarıya indirildi. Saray girişine de Prens Philip'in ölümüne dair bildiri asıldı. Yazıda, "Kraliçe, çok sevdiği kocası Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu. Ekselansları bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti. Zamanı gelince duyurular yapılacaktır" ifadelerini kullanıldı.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Prens Philip'in hayatını kaybetmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, üzgün olduğunu belirterek, "İskoçya adına Kraliçe'ye ve ailesine en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer de İngiltere'nin "olağanüstü bir kamu görevlisini" kaybettiğini vurguladı ve kendisinin en çok Kraliçe Elizabeth'e gösterdiği olağanüstü bağlılık ve fedakarlık ile hatırlanacağını belirtti.

Prens Philip 99 yaşındaydı

Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Prens Philip, Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce 1947'de evlendi ve "en uzun süreli kraliyet eşi" oldu. Babası Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew olan Prens Philip'in 4 çocuğu, 8 torunu ve onların da 10 çocuğu bulunuyor.