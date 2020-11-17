Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson, sağlığının iyi olduğunu açıkladı - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, karantinada sağlığının iyi olduğunu ve görevine görüntülü bağlantı ile devam edeceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit Ticaret anlaşmasının görüşmeleri devam ederken, Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele ediyor. Başbakan Johnson dün yaptığı açıklamada, Perşembe günü görüştüğü Milletvekili Lee Anderson'ın Covid-19 testinden pozitif sonuç almasının ardından Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) 2 hafta karantina tavsiyesine uyarak kendini karantinaya aldığını bildirmişti. Johnson bugün sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü olarak yaptığı açıklamada, "Sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum. Antikor patlaması yaşıyorum. Görüntülü iletişim programları üzerinden daha konuşulacak çok şey var" ifadelerini kullandı. Başbakan Johnson'ın görüntülerde şık giyimi ve güler yüzlü tavırları ise dikkat çekti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı basın açıklamasında, "Başbakan Johnson iyi durumda ve enerji dolu. Hiç şüphem yok ki, bu hafta görevini görüntülü iletişim programları üzerinden devam edecektir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce Mart ayında Covid-19'a yakalandığı sıra hastalığını ciddiye almadan görevine devam etmeye çalışmıştı. Bunun ardından Johnson'ın durumu ağırlaşarak yoğun bakımda oksijen maskesi kullanmak zorunda kalarak, neredeyse 1 aya yakın bir süre görevinden uzak kalmıştı. - LONDRA