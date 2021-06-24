Son dakika haberleri: İngiltere Başbakanı Johnson ve Libya Başbakanı Dibeybe Londra'da görüştü - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Londra'da bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson ve Dibeybe, yabancı savaşçılar dahil Libya'da devam eden güvenlik endişeleri ve aralık ayında seçimlerin yapılması konusunda ilerleme kaydetmenin önemini ele aldı.

Başbakan Johnson, Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin Avrupa merkezinin, Londra'da açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Liderler, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları artırmaya karar verirken, Johnson, Dibeybe'yi Paris İklim Anlaşması'na katılmaya çağırdı.