Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson, Vişegrad Grubu ülkelerinin liderleriyle görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson, Vişegrad Grubu ülkelerinin liderleriyle görüştü

08.03.2022 21:40
Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson, Vişegrad Grubu ülkelerinin liderleriyle görüştü

Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri'nin (V4) liderleriyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri'nin (V4) liderleriyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere Slovakya Başbakanı Eduard Heger'le bir araya geldiği ve Rusya'nın haksız saldırganlığına verdiği güçlü yanıt için Heger'e teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Batı'nın kendisini Rus hidrokarbonlarından uzaklaştırmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söylediği belirtilerek, "Liderler, Batı'nın bir daha asla Rus enerjisine bağımlı olmamasını sağlamak için yenilenebilir kaynaklara odaklanma konusunda anlaştı." denildi.

İngiltere ve Macaristan: Rus enerjisine bağımlılığın azaltılması önemli

Johnson'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la yaptığı görüşmede, iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'daki iğrenç eylemlerini kınadığı belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barbarca girişimini durdurması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Johnson'ın, ülkesinin Rusya'ya yönelik yaptırımları daha sert ve hızlı hale getirme planlarını aktardığı belirtilerek, İngiltere ve Macaristan'ın, Rus petrol ve doğal gazına olan bağımlılığını nasıl azaltabilecekleri konusunda birlikte çalışmasının kilit önemde olduğuna inandığını kaydedildi.

İngiltere, ihtiyaç duyması halinde Polonya'ya askeri desteğini artırmaya hazır

Açıklamada, İngiltere Başbakanı Johnson'ın, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile de Ukrayna'daki durumu görüştüğü belirtilerek, Johnson'ın, Polonyalıların böyle korkunç bir zamanda Ukrayna halkına gösterdiği nezaket için Morawiecki'ye teşekkür ettiği bildirildi.

İki liderin, İngiltere ve Polonya'nın savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştığı kaydedilen açıklamada, "Başbakan Johnson, İngiltere'nin ihtiyaç duyması halinde Polonya'ya askeri desteğini artırmaya hazır olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

İngiltere ve Çekya: Rusya'nın saldırıları "kabul edilemez" ve "barbarca"

Açıklamada, Johnson'ın, Vişegrad Grubu ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşme kapsamında, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile de bir araya geldiği belirtilerek, iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların "kabul edilemez" ve "barbarca" olmasının yanı sıra Ukrayna ve Rus halkı için de yıkıcı olduğu konusunda ortak görüşü paylaştığının altı çizildi.

Her iki liderin de Batı'nın Rus petrol ve doğal gazından uzaklaşması gerektiği konusunda anlaştığı kaydedilen açıklamada, Johnson ve Fiala'nın, Rusya'nın artık enerji tedarikini kontrol edememesini sağlamak için Avrupa'daki müttefiklerle birlikte çalışacaklarını belirttiği aktarıldı.

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Macaristan, Polonya, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson, Vişegrad Grubu ülkelerinin liderleriyle görüştü - Son Dakika


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