Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı

24.11.2020 23:49
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarına rağmen bir grup gösterici başkent Londra'da aşı karşıtı gösteri yaptı.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarına rağmen bir grup gösterici başkent Londra'da aşı karşıtı gösteri yaptı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Korona virüs salgını nedeniyle 5 Kasım'dan bu yana 4 haftalık ikinci bir ulusal sokağa çıkma yasağının uygulandığı İngiltere'de bir grup gösterici salgın için geliştirilen aşıların zararlı olduğunu savunarak aşı karşıtı gösteri yaptı. Ulusal kısıtlamalar gereğince sokağa çıkma ve gösteri yasağına rağmen aşı karşıtlarının düzenlediği eyleme İngiltere Eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in abisi Piers Corbyn liderlik etti. Corbyn ile beraber az sayıdaki eylemci grup, başkent Londra'daki Bill ve Melinda Gates Vakfı önünde toplandı.

Aşının zararlı olduğunu iddia eden pankartlar taşıyan göstericiler, polisin uyarılarının dikkate almamasının ardından 3 kişi gözaltına alındı. Aşı karşıtı protestolarda bir gösterici ise polisin kendisine 200 sterlin ceza yazdığını ve bu cezayı ödemeyeceğini belirterek, polisi aşının tehlikeli olduğu gerçeğini saklamakla suçladı.

Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük ölüm kaydedildi

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 11 bin 299 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 538 bin 794'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 608 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 55 bin 838'e yükseldi. İngiltere'de bugün 12 Mayıs tarihinden bu yana korona virüs nedeniyle en yüksek günlük can kaybına ulaşıldı. - MANCHESTER

Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı

Koronavirüs, İngiltere, Londra, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İngiltere'de aşı karşıtı gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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