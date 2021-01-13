Son dakika haberleri! İngiltere'de düşük gelirli ailelere gönderilen "ücretsiz okul yemeği"nin içeriği tepki çekti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İngiltere'de düşük gelirli ailelere gönderilen "ücretsiz okul yemeği"nin içeriği tepki çekti

13.01.2021 17:19
Son dakika haberleri! İngiltere'de düşük gelirli ailelere gönderilen

Son dakika habere göre İngiltere'de düşük gelirli ailelere gönderilen "ücretsiz okul yemeği" paketlerinde, az miktarda ve düşük kaliteli yiyeceklere yer verilmesi tepkiye neden oldu, Başbakan Boris Johnson durumu "utanç verici" olarak niteledi.

İngiltere'de düşük gelirli ailelere gönderilen "ücretsiz okul yemeği" paketlerinde, az miktarda ve düşük kaliteli yiyeceklere yer verilmesi tepkiye neden oldu, Başbakan Boris Johnson durumu "utanç verici" olarak niteledi.

Ülkede, bazı çocuklara sağlanan ücretsiz okul yemekleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan karantinada okulların kapatılması sebebiyle evlere "gıda paketi" olarak gönderilmeye başlandı ancak ailelerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarda, paketlerde hem az hem de düşük kaliteli ürünlere yer verildiği anlaşıldı.

Örneğin normalde bir hafta yetmesi gereken paketlerin birinde 2 muz, 2 havuç, 2 patates, 3 elma, 1 ekmek, az miktarda makarna ve peynir ile domates sosu olduğu görüldü.

"Paketin içindekilere baktığımda çok üzüldüm"

Kimliği açıklanmayan engelli 2 çocuğu bulunan bir anne, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Salonda gıda paketini açıp içindekilere baktığımda çok üzüldüm ve kendimi depresif hissettim." dedi.

Normalde paketlerin 1 hafta yetmesi gerektiğini vurgulayan anne, "Yiyeceklerin geri kalanı nereye gitti?" diye sordu.

Konu parlamentoya taşındı

Bunun üzerine ülkede tartışma başlarken, "ücretsiz okul yemekleri" konusunda yaptığı kampanyayla bilinen Manchester United oyuncusu Marcus Rashford, Başbakan ile görüştüğünü bildirdi.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson, parlamentoda yaptığı açıklamada, paketleri sağlayan şirketlerin gıda standartlarına uymamaları durumunda isimlerinin açıklanacağını kaydetti.

"Paketler, onları kabul eden ailelere hakaret"

Konu, parlamentoda yapılan Başbakana Sorular Oturumu'nda da gündeme geldi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın, Johnson'a kendi çocuklarının bunları yemesinden memnun olup olmayacağını sordu.

Jonhson da bunun üzerine "Bu parlamentodaki hiç kimsenin gönderilen gıda paketlerini gösteren utanç verici fotoğraftan memnun olduğunu sanmıyorum." dedi.

Paketler için "korkunç" nitelendirmesinde bulunan Jonhson, "Paketler, onları kabul eden ailelere hakaret." ifadesini kullandı.

Starmer ise paketlerin içeriğinin hükümetin yayımladığı kılavuza uygun olduğunun altını çizerek, Başbakanı suçladı.

Boris Johnson, İngiltere, Başbakan, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İngiltere'de düşük gelirli ailelere gönderilen 'ücretsiz okul yemeği'nin içeriği tepki çekti - Son Dakika


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