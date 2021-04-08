Son dakika haberleri: İngiltere'de inşaat sektörü PMI martta beklentiyi aşarak 61,7'ye yükseldi

İngiltere'de mart ayında satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 61,7 seviyesine yükseldi.

IHS Markit/CIPS, İngiltere'nin 2021 yılı mart ayına ilişkin inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksini (PMI) açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat sektörü PMI martta 54,6 olan beklentiyi aşarak 61,7 seviyesine çıktı.

Şubat ayında ülkede inşaat sektörü PMI verisi 53,3 seviyesindeydi.

Son PMI verisi ile böylece inşaat sektöründe 2014 yılı eylül ayından bu yana en sert yükseliş kaydedilmiş oldu.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye, bu seviyenin altı ise sektörel daralmaya işaret ediyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktörü Tim Moore, İngiliz ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin kademeli olarak azaltılmasından olumlu yönde etkileneceğini, inşaat sektöründe bunun etkilerinin şimdiden görüldüğünü söyledi.