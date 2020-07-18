Son dakika haberleri... İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü - Son Dakika

Son dakika haberleri... İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü

Son dakika haberlerine göre İngiltere'de aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal,araçtan indiği sırada köprüden düşerek hayatını kaybetti.

İngiltere'de aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal,araçtan indiği sırada köprüden düşerek hayatını kaybetti.

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İngiltere'nin Kent bölgesinde aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, yanmaktan kurtulmak için aracından hızlı bir şekilde indiği sırada, köprüden düşerek hayatını kaybetti. Olay Cuma günü 02.30 sıralarında meydana geldi. Kent bölgesinde bir arkadaşıyla birlikte haraket halinde olan Kemal'in aracı, Sevenoaks ve Tonbridge köprüsü üzerinde alev aldı.

YANGINDAN KAÇARKEN, KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Aracından hızla inen Kemal, dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü. Kemal olay yerinde hayatını kaybederken Kemal'in yanında bulunan 31 yaşındaki arkadaşı da ifadesine başvurulması üzerine polis merkezine götürülmesinin ardından serbest bırakıldı.


İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü - Son Dakika Dünya
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