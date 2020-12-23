Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüsün ikinci varyantı tespit edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüsün ikinci varyantı tespit edildi

23.12.2020 20:27
Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüsün ikinci varyantı tespit edildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün (Covid-19) yeni bir varyantının daha tespit edildiğini ve bu varyantı taşıyan 2 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün (Covid-19) yeni bir varyantının daha tespit edildiğini ve bu varyantı taşıyan 2 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün yeni bir varyantının daha tespit edildiğini duyurdu. Hancock, '501.V2' adı verilen bu varyantın, ülke çapında vakalarda kritik artışa neden olan VUI-202012/01 varyantından daha fazla mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü ifade etti. Hancock, "Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler" dedi.


Birleşik Krallık, Güney Afrika, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüsün ikinci varyantı tespit edildi - Son Dakika Dünya


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