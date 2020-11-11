Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 50 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 50 bini geçti

11.11.2020 20:53
Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 50 bini geçti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları 50 bini geçti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları 50 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 595 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 365 oldu.

595 ile 12 Mayıs'tan bu yana en büyük can kaybı görülürken, günlük vaka sayısı da 22 bin 950 artarak 1 milyon 256 bin 725'e çıktı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıb Direktörü Yvonne Doyle, yaptığı açıklamada, can kayıplarında yükselişin devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Mevcut önlemlerin ve hepimizin yaptığı fedakarlıkların etkisinin görülmesi ve verilere yansıması birkaç hafta sürecektir." dedi.

Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantinaya gidilmiş, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılmış ve sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.

İngiltere, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 50 bini geçti - Son Dakika


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