İngiltere'de polisin, bir kıdemli memurun Başbakanlık binasında Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili hazırladığı raporun yayımlanmasını sınırlandırmaya çalışması tepki çekti.

Londra Polisi, Müsteşar Yardımcısı Sue Gray'den, raporunda, polisin ceza soruşturmasına tabi olan olaylara "asgari düzeyde" atıfta bulunmasını istedi.

Raporun yayımlanmasının geciktirilmesi veya esik yayımlanması anlamına gelen talebin, liderliğine yönelik bir tehditle karşı karşıya olan Başbakan Boris Johnson'a zaman kazandırdığı değerlendirildi.

Johnson'ın istifasını isteyen Muhafazakar milletvekillerinden Roger Gale, bu adımı "topal ördek" Başbakan için daha fazla zaman satın alabilecek bir "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, raporun tamamının "mümkün olan en kısa sürede" yayımlanması çağrısında bulunarak, "Ülkemiz büyük zorluklarla karşı karşıya ve hükümetin tek odak noktasının kendilerini temizlemek olması rahatsız edici. İngiltere daha iyisini hak ediyor. Başbakan, göreve uygun değil ve istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

İskoç Ulusal Partisi'nin Meclis Grubu lideri Ian Blackford ise Başbakan'ın polisi, raporu daha fazla geciktirmek veya raporda tahrif yapmak için bir bahane olarak kullanarak kurtulmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu, başka bir aklama olmamalı. Azami şeffaflık gerekiyor. Örtbas etmeye veya kaçınılmaz olanı geciktirmeye yönelik herhangi bir girişim kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Parti iddiaları

Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı, Johnson'ın 2020'deki ilk karantina sırasında Kovid-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığının ortaya çıkmasıyla 17'ye yükselmişti.

Johnson'ın bunlar arasında yer alan ve 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye de katıldığı belirlenmişti.

İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Başbakan'ın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili olarak Gray bir rapor yazmakla görevlendirilmişti.

Bu arada polis de Gray'in ilettiği bilgiler ve Başbakanlıktaki görevli polis memurlarının ifadeleri kapsamında kendi soruşturmasını başlatmıştı.