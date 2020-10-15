Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni koronavirüs vakası

15.10.2020 19:19
Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 654 bin 644'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 138 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 673 bin 622'ye, toplam can kaybı ise 43 bin 293'e ulaştı.


Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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