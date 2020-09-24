İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 416 bin 363'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 40 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 416 bin 363'e, toplam can kaybı ise 41 bin 902'ye ulaştı.