İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 639 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 210 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 256 bin 5'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 639 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 210 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 256 bin 5, toplam can kaybı ise 70 bin 405 olarak duyuruldu.