İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 445 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 585 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 445 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 56 bin 277'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 585 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 445 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 56 bin 277'ye, toplam can kaybı ise 71 bin 109'a ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 408 bin 686 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 575 bin 221 de aktif vaka olduğu bildirildi.