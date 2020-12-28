İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 445 ölüm - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 445 ölüm

28.12.2020 20:12
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 445 ölüm, System.String[]

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 585 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 445 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 585 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 445 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 56 bin 277'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 585 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 445 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 56 bin 277'ye, toplam can kaybı ise 71 bin 109'a ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 408 bin 686 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 575 bin 221 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 445 ölüm - Son Dakika Dünya


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