Son dakika haberleri | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 570 ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 570 ölüm

25.12.2020 19:40
Son dakika haberleri | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 570 ölüm, System.String[]

Son dakika haberler... İngiltere'de son 24 saatte 32 bin 725 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 570 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 32 bin 725 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 570 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 221 bin 312'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 32 bin 725 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 570 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 221 bin 312, toplam can kaybı ise 70 bin 195 olarak duyuruldu.


Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 570 ölüm - Son Dakika Dünya


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