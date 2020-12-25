Son dakika haberleri | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 570 ölüm
25.12.2020 19:40
Son dakika haberler... İngiltere'de son 24 saatte 32 bin 725 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 570 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 32 bin 725 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 570 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 221 bin 312'ye yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 32 bin 725 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 570 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 221 bin 312, toplam can kaybı ise 70 bin 195 olarak duyuruldu.
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