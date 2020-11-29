Son dakika haberleri... İngiltere'deki Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İngiltere'deki Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı

29.11.2020 00:57
Son dakika haberleri... İngiltere'deki Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberleri... İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için gün içinde düzenlenen ve polisin müdahale ettiği gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için gün içinde düzenlenen ve polisin müdahale ettiği gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

Metropolitan Polisi, Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" grubunun öğle saatlerinde Londra'nın çeşitli bölgelerinde başlattığı ve yerel saatle 20.00'ye (TSİ 23.00) kadar süren gösteriye ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, grubun toplanmasını önlemek ve insanları eve gitmeye teşvik etmek için bir dizi erken müdahalede bulunulduğu kaydedilirken Kovid-19 önlemlerini ihlal etmek, polise saldırmak ve uyuşturucu bulundurmak suçları kapsamında en az 150 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baş komiser Stuart Bell, "Bu, Metropolitan, Londra şehir ve İngiliz ulaşım polisleri için zorlu bir gündü. Gözaltılar, eylemcilerin kasıtlı olarak kanunları çiğnemelerinin, memurlarımızı saldırmalarının ve trafiği kesintiye uğratmalarının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" üyeleri, öğle saatlerinde Londra'nın farklı bölgelerinde bir araya gelmişti. Polis, ulusal karantina nedeniyle gösteri yasağı olmasına rağmen bir araya gelen gruba müdahalede bulunmuştu. Grubun son aylarda düzenlediği değişik gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

İngiltere, Protesto, Londra, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İngiltere'deki Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

27'nci dönem POMEM duyurusu yapıldı! 8 bin polis alınacak Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor
Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi         
23:51
Der Spiegel: Almanya, Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ediyor Der Spiegel: Almanya, Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ediyor         
23:25
Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı         
23:10
Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı         
22:30
Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti         
21:07
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor         
17:26
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 01:07:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... İngiltere'deki Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei