Son dakika haberleri... İngiltere'den Rusya'ya Covid-19 göndermesi: Saldırılardan Putin'in haberi var - Son Dakika

Son dakika haberleri... İngiltere'den Rusya'ya Covid-19 göndermesi: Saldırılardan Putin'in haberi var

Son dakika haberleri: İngiltere, Rus istihbaratını yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçladı.

İngiltere, Rus istihbaratını yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçladı. Suçlamaya ilişkin bir açıklama da İngiltere Ortak İstihbarat Komitesi eski Başkanı Lilian Pauline Neville-Jones'ten geldi. Neville- Jones, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu saldırılardan haberi var" dedi.

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İngiltere Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) yayımladığı, küresel kuruluşlara karşı yürütülen siber saldırılara ilişkin tavsiye belgesinde, Covid-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlara karşı Rus istihbarat servisiyle ilişkilendirilen tehdit gruplarınca siber saldırılar düzenlendiği bildirildi. Belgede, "The Dukes" ve "Cozy Bear" isimleriyle de bilinen APT29 adlı gruptan yapılan saldırıların Rus istihbarat servisiyle ilişkilendirildiği belirtildi.

"SALDIRILARDAN PUTİN'İN HABERİ VAR"

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratıyla ilişkili olduğunu öne sürdü. İngiltere Ortak İstihbarat Komitesi eski Başkanı Lilian Pauline Neville-Jones, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu saldırılardan haberi olduğunu öne sürdü.

SALDIRILARIN HEDEFİNDE OXFORD VE COLLEGE LONDON VAR

Söz konusu siber saldırıların hedeflerinin Oxford Üniversitesi ve Imperial College London olduğu açıklandı.  İngiliz sağlık uzmanları, daha önce olumlu sonuçlar veren bir aşı adayı üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve yüzde 80 ihtimalle Eylül ayına kadar aşının hazır olacağını duyurmuştu.


Vladimir Putin, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... İngiltere'den Rusya'ya Covid-19 göndermesi: Saldırılardan Putin'in haberi var - Son Dakika Dünya
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