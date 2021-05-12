Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, İsrailli mevkidaşı Aşkenazi ile telefonda görüştü - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ramazan Bayramı yaklaşırken şiddete son verilmesinin özellikle önemli olduğunu bildirdi.

Raab, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrailli mevkidaşı Aşkenazi ile Hamas'ın sivillere yönelik roket saldırılarını kınamak ve İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin azalmasını teşvik etmek için görüştüğünü belirtti.

İngiliz Bakan, Ramazan Bayramı yaklaşırken şiddetin sona ermesinin özellikle önemli olduğunun altını çizdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'ye çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.