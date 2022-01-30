Üye Girişi
Son dakika haberleri! İngiltere'nin, askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırması "düşük olasılık" - Son Dakika

Son dakika haberleri! İngiltere'nin, askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırması "düşük olasılık"

30.01.2022 21:59
Son dakika haberleri! İngiltere'nin, askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırması "düşük olasılık"

Gelen son dakika haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiliz askerlerinin herhangi bir çatışma bölgesinde savaşmak için konuşlandırılmasının "çok düşük bir olasılık" olduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiliz askerlerinin herhangi bir çatışma bölgesinde savaşmak için konuşlandırılmasının "çok düşük bir olasılık" olduğunu belirtti.

BBC'ye konuşan Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "büyük olasılıkla" Ukrayna'yı işgal etmek istediğini söyledi.

Truss, "Bu yüzden onu vazgeçmeye teşvik etmek için caydırıcılık ve diplomasi yoluyla elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Herhangi bir saldırının "Avrupa için korkunç" olacağını dile getiren Truss, İngiliz askerlerinin herhangi bir çatışma bölgesinde savaşmak için konuşlandırılmasının "çok düşük bir olasılık" olduğuna işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırmayı planlamadıklarını ancak olası saldırısı halinde Rusya'nın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti.

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, England, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İngiltere'nin, askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırması 'düşük olasılık' - Son Dakika


Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada         
21:58
Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu         
21:57
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12

Son Dakika Haberleri
21:57 Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada
21:57 Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk
21:54 Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler
21:54 Cani adam, kendisini aldattığını iddia ettiği eski eşinin parmaklarını kesti
21:53 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!
20:52 Ali Babacan at üstünde akaryakıt fiyatlarını eleştirdi, Aile Bakanı Yanık'tan yanıt gecikmedi
20:46 Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı
20:35 Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu
20:35 Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 22:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İngiltere'nin, askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırması "düşük olasılık" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement