Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası tespit edildi
15.12.2020 10:35
Bir son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-13 Aralık'ta uygulanan bin 549 test sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
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