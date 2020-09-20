Son dakika haberleri... İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: İkinci bir ulusal karantinayı göz ardı etmiyoruz - Son Dakika

Son dakika haberleri... İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: İkinci bir ulusal karantinayı göz ardı etmiyoruz

Son dakika haberleri: İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek "Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz.

Son dakika haberleri... İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: İkinci bir ulusal karantinayı göz ardı etmiyoruz, System.String[]

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek "Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz." dedi.

Hancock, Sky News'e, ülkede son günlerde artan Kovid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaz aylarında insanların önlemleri ciddiye almadığını ve rahat davrandıklarını belirten Hancock, "Artık kurallara uymak için herkesin geri dönme vakti geldi." dedi.

Hancock, "Salgının yayılmasını önlemede dönüm noktasındayız. Bir seçimle karşı karşıyayız. Herkes kurallara uyarsa ve biz de kurallara uymayan kişilere karşı daha sert önlemler alırsak ulusal karantinayı önleyebiliriz ama ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Ben bunu göz ardı etmiyorum. Ancak bunun olmasını da istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a karşı ilk savunmanın insan davranışları olduğuna dikkati çeken Hancock, yerel kısıtlamalara da öncelik verdiklerini ve bu yönde kararlar aldıklarını ifade etti.

Hancock, Kovid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evde izole etmesinin "yasal bir zorunluluk" haline getirildiğini ve bunu ihlal edenlere ilk etapta 1000 sterlin, ihlalin tekrarı durumunda ise 10 bin sterline kadar para cezasının verilebileceğini hatırlattı.

Son 4 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklanmıştı

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede önceki gün 4 bin 422 Kovid-19 vakasına rastlanırken bu, 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Yeni kısıtlamalar

Ülkenin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vakalar nedeniyle cuma günü yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı.

Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesinin yasaklandığı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapalı olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

İngiltere, Sky News, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: İkinci bir ulusal karantinayı göz ardı etmiyoruz - Son Dakika

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