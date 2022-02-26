Son dakika haber! İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den NATO açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber! İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den NATO açıklaması

26.02.2022 19:24
Son dakika haber! İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den NATO açıklaması

Son dakika gündem haberine göre - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat sürerken İngiltere'nin NATO'yu desteklemek için Doğu Avrupa'ya asker göndermesinin ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "NATO'yu desteklemek için görevlendirilen personelimizin paylaştığı cesaret ve görev duygusunu...

- Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat sürerken İngiltere'nin NATO'yu desteklemek için Doğu Avrupa'ya asker göndermesinin ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "NATO'yu desteklemek için görevlendirilen personelimizin paylaştığı cesaret ve görev duygusunu selamlıyorum" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın üçüncü gününde İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kraliyet Donanmasına ait gemiler, İngiliz Ordusu birlikleri ve Kraliyet Hava kuvvetleri savaşçıları, NATO'nun doğu cephesini desteklemek için Doğu Avrupa'da konuşlandırıldı" denildi.

Bakanlık tarafından, İngiltere'den gönderilen tank ve zırhlı araçların önümüzdeki birkaç gün içinde NATO bölgesine ulaştığını ve önümüzdeki günlerde daha fazla ekipman ve bin askerin de Almanya'dan Estonya'ya ulaşacağı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Silahlı kuvvetlerimiz bir kez daha ulusumuzun hizmetine çağırılıyor. NATO'yu desteklemek için görevlendirilen tüm personelimizin paylaştığı cesaret ve görev duygusunu selamlıyorum. NATO ortaklarımızın yanı sıra bu askeri konuşlandırmalar, üye toprakların egemenliğini tehdit eden Rus saldırganlığını durdurmak için caydırıcı olacaktır "dedi.

(Yunus Dalgıç/İHA)

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Kaynak: İHA

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