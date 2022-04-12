Son dakika haberleri: İngiltere: Ukrayna'da kimyasal silah kullanılması durumunda "tüm seçenekler masada" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İngiltere: Ukrayna'da kimyasal silah kullanılması durumunda "tüm seçenekler masada"

12.04.2022 11:19
Son dakika haberleri: İngiltere: Ukrayna'da kimyasal silah kullanılması durumunda "tüm seçenekler masada"

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Batı'nın, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanımına nasıl tepki vereceği konusunda "tüm seçeneklerin masada" olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Batı'nın, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanımına nasıl tepki vereceği konusunda "tüm seçeneklerin masada" olduğunu bildirdi.

Heappey, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarının ardından ülke basınına yaptığı açıklamalarda, İngiliz hükümetinin kimyasal silahların kullanıldığına dair raporları henüz doğrulayamadığını belirtti.

Bakan Heappey, "Ancak, kimyasal silah kullanımının doğru olduğu kanıtlanırsa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın nasıl yanıt vereceği konusunda 'tüm seçeneklerin' masada olduğunu bilmeli." ifadesini kullandı.

Bunun, NATO'nun doğrudan katılımı anlamına gelip gelmeyeceği sorulduğunda ise Heappey, "Tüm seçenekler masada." yanıtını verdi.

"Liderlerin, buna nasıl yanıt vereceğimizi düşünmeleri için çok önemli bir an"

Putin'in, kimyasal silah kullanımının "kabul edilemez" olduğunun farkında olması gerektiğine işaret eden Heappey, "Bu silahların kullanılmasına Batı'nın seyirci kalmasını beklememeli." dedi.

Sınırları aşan bazı şeyler olduğunu ve kimyasal silah kullanımının bir yanıt alacağı konusunda çok net olmanın önemli olduğunu vurgulayan Heappey, bu yanıtın ne olabileceğine dair seçeneklerin masada olduğunun altını çizdi.

Bakan Heappey, "Kimyasal silahlar kullanılmışsa, bu, Başbakanımız (Boris Johnson) ve dünyadaki diğer hükümet başkanları için buna nasıl yanıt vereceğimizi düşünmeleri için çok önemli bir an." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ortaklarıyla, Rus güçlerinin Mariupol'da düzenlenen bir saldırıda kimyasal silah kullanmış olabileceği yönündeki raporların ayrıntılarını doğrulamak için çalıştığını belirtmişti.

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Kimyasal, Ukrayna, England, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İngiltere: Ukrayna'da kimyasal silah kullanılması durumunda 'tüm seçenekler masada' - Son Dakika


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