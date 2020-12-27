Son dakika haberleri: İngiltere'yi Bella fırtınası vurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri: İngiltere'yi Bella fırtınası vurdu

27.12.2020 12:10
Son dakika haberleri: İngiltere'yi Bella fırtınası vurdu, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın bazı bölgelerinde Bella fırtınası nedeniyle sel alarmı verilirken, bin 300 kişi tahliye edildi.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın bazı bölgelerinde Bella fırtınası nedeniyle sel alarmı verilirken, bin 300 kişi tahliye edildi.

Hızı saatte 135 km'yi bulan Bella fırtınası, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'nın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Bella fırtınası nedeniyle bir çok bölgede sel ve deniz taşkınları meydana geldi. Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilerken, Raithlin Adası'nda deniz taşkınlarına yol açtı. Raithlin Adası'nda denize giren kişiler, fırtınaya aldırış etmedi.

BİN 300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İngiltere Metroloji Dairesi, bugün itibariyle Bella fırtınasının Galler'in bazı kesimlerinde etkili olacağını konusunda uyarı yayınladı. Öte yandan Bedfordshire bölgesinde Great Ouse Nehri çevresinde bulunan bin 300 evin fırtınaya bağlı olası sel felaketine karşı tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, geceyi Bedford Uluslararası Atletizm Stadyumu'nda geçirdi.

Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda, İngiltere, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İngiltere'yi Bella fırtınası vurdu - Son Dakika


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