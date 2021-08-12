Son dakika haberleri: İnhisar'dan yangın bölgesine yardım - Son Dakika

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, orman yangınlarının yaralarını sarmak için Antalya Valiliğince başlatılan yardım kampanyasına 10 bin lira nakit yardımı yapacaklarını söyledi.

İnhisar Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısında orman yangınlarına destekte bulunmak adına bir karara imza atıldı. Oybirliği ile alınan karar gereği 10 bin lira nakit yardımı yapılması kararlaştırıldı. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez konu hakkında yaptığı açıklamada tüm belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, "Ülkemizin birçok yerinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla belediye meclisimiz, yangında zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletir, vefat edenlere Allah dan rahmet diler. Bununla birlikte, araç ve personel desteği için yeterli araç ve personelimiz olmadığından, Antalya valiliğinin açmış olduğu yardım hesabına 10 bin TL nakit yardım yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Allah milletimizi ve memleketimizi felaketlerden muhafaza etsin" dedi. - BİLECİK