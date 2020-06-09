Son dakika haberleri...

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) iş birliğiyle hayata geçirilen "İnovasyonda Kadın Projesi 5. Girişimcilik Kampı"na başvurular devam ediyor.

KADEM Şanlıurfa İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, KADEM ve TÜBİTAK MARTEK ortaklığı ile yürütülen İnovasyonda Kadın Projesi kapsamında bu yıl 5. Girişimcilik Kampı düzenlenecek.

Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve bunu nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen projeye inovasyon için fikri olan bütün kadınlar davet edildi.

Oluşturulacak hakemlerinin yapacağı değerlendirme sonucunda finale kalan 30 proje belirlenecek. Finalde yer alacak projelerin sahibi 30 kadın girişimci, gerçekleştirilecek olan girişimcilik kampında, akademisyenler tarafından girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim alarak tecrübe paylaşımı ve uygulamalar yapılacak.

Kamp sonunda seçilecek en iyi 5 proje uygulamaya geçirildiği takdirde ise 25 bin lira ilave destekle ödüllendirilecek.

Girişimcilik kampına katılmak isteyenler "www.inovasyondakadin.org" adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.