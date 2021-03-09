Son dakika haberi: İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADAN YAN BİNAYA GİRİP HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

Sultangazi'de inşaat halindeki binadan yan binaya giren 3 şüpheli, girdikleri daireden ziynet eşyası ve para çaldı. Şüphelilerin, inşaat halindeki binaya girip, çıktıları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen Çarşamba Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat halindeki bir binaya giren kimliği belirsiz üç kişi, binanın çatısından yan binadaki dubleks daireye girdi. Ev sahibinin evde olmadığı sırada daireye giren üç şüpheli, evdeki iki odayı dağıttı. Zanlılar, dağıttıkları bir odada buldukları üç adet bilezik ve yaklaşık 2 bin lirayı alarak, geldikleri gibi binadan çıktılar. İnşaat halindeki binada yaklaşık 20 dakika oyalanan zanlılar, daha sonra dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Misafirliğe giden ev sahibi, eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. İki odanın dağının olduğunu gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Kısa sürede eve gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

BİNANIN TERASINDAN BİZİM EVE ATLIYORLAR

Hırsızlık olayını anlatan ev sahibi Enes Beyhan, Saat 15.00 sıralarında ailem evden çıkıyor. Saat 19.30 sıralarında hırsızlardan biri sokaktan geçip, arka sokaktan dönüyor. Daha sonra inşaat halindeki binadan içeri giriyorlar. Binanın terasından bizim eve atlıyorlar. Eve girdikten sonra üst ve alt katta odaları dağıtıyorlar. Evde buldukları üç tane bilezik ve bir miktar da nakit parayı bulup, alıyorlar. ve tekrar geldikleri gibi evden çıkıyorlar. 18 dakika inşaat halindeki binada kalıyorlar. 18 dakika sonra binadan çıkıp gidiyorlar. Karakola gidip hırsızlardan şikayetçi oldum. Hırsızlık yaşandığı gün inşaatın bekçisi ve kapısı bulunmuyordu. Daha yeni kapı taktırdılar dedi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan üç kişinin inşaat halindeki binaya giriş ve çıkışları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, evin bulunduğu sokağa gelen cerrahi maskeli üç kişinin, daha sonra inşaat halindeki binaya girdikleri görülüyor. Evden hırsızlık yaptıktan sonra zanlıların, inşaat halindeki binadan çıktıkları ve yürüyerek sokaktan ayrıldıkları güvenlik kameralarına yansıyor.