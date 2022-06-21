İnşaat hırsızı önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı - Son Dakika
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İnşaat hırsızı önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı

21.06.2022 10:46

- İnşaat hırsızı önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı Konya'da 2 gün boyunca inşaattan demir malzeme çalan şüpheli, güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

- İnşaat hırsızı önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı

KONYA - Konya'da 2 gün boyunca inşaattan demir malzeme çalan şüpheli, güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında 2 gün boyunca üst üste malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnşaatın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişi 2 gün boyunca akşam saatlerinde cadde üzerinde aracıyla bekleyip, inşaat alanını izlediği ve gece saat 03.00 ile 05.00 arası inşaat alanındaki alüminyum çıtaları topladı. Daha sonra aracını inşaat alanının içine kadar getirip, dakikalar içinde malzemeleri yükleyerek uzaklaştığı görülüyor. Yapılan plaka tespitinden aracın Barış K.'ya ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, ihbardan 2 saat sonra aracın EDS sisteminden geçişini tespit etti. Şüpheli Barış K., polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı. İnşaat alanından yaklaşık 10 bin lira değerinde alüminyum çıta çalan Barış K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat hırsızı önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaat hırsızı önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı - Son Dakika
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