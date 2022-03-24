Son dakika haberleri... İnşaat iskelesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde inşaat iskelesinde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan binaya giren köpek, inşaat iskelesinin üstüne çıktı. Çıktığı iskelede mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından köpek, itfaiye aracının yardımı ile kurtarılarak mahsur kaldığı yerden alındı. - KASTAMONU