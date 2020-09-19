Son Dakika | İnşaata çıkan yangın korkuttu

Gelen son dakika haberlerine göre - İnşaata çıkan yangın korkuttu Şanlıurfa'da bir inşaatta izolasyon malzemesinin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- İnşaata çıkan yangın korkuttu ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir inşaatta izolasyon malzemesinin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Akçakale yolunun eski havaalanı bölgesinde devam bir inşaatta meydana geldi. Çalışanların yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında inşaatta kullanılan bir miktar izolasyon malzemesi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika

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